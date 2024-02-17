رمضان 2024 .. 4 مسلسلات تعرضها "MBC مصر" على شاشتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت شبكة قنوات "MBC مصر"، عرض 4 مسلسلات على شاشتها في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ونشرت القناة، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بوسترات هذه المسلسلات الأربعة وهم "صلة رحم - العتاولة - أعلى نسبة مشاهدة - المداح 4 ".

ونستعرض لكم تفاصيل مسلسلات "MBC مصر" التي تم الإعلان عن عرضها عبر شاشتها:

العتاولة

تعرض قناة "MBC مصر" مسلسل "العتاولة" على شاشتها في موسم مسلسلات رمضان 2024.

كما يعرض "العتاولة" أيضا على منصة "شاهد" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

وتدور أحداثه داخل إحدى الحارات الشعبية، ويتناول العمل العديد من الشخصيات والنماذج الحياتية التي تبرز جمال الحارة وكل ما فيها.

ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوي، هدى الاتربي، حنان يوسف، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

صلة رحم

تعرض قناة "MBC مصر" مسلسل "صلة رحم" على شاشتها في موسم مسلسلات رمضان 2024.

كما يعرض "صلة رحم" أيضا على منصة "شاهد" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل "صلة رحم" يخوض بطولته إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، ومحمد دسوقي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

أعلى نسبة مشاهدة

تعرض قناة "MBC مصر" مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" على شاشتها في موسم مسلسلات رمضان 2024.

كما يعرض "أعلى نسبة مشاهدة" أيضا على منصة "شاهد" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" مقتبس من أحداث حقيقية، ويخوض بطولته سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، إخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر.

المداح 4

تعرض قناة "MBC مصر" مسلسل "المداح 4" على شاشتها في موسم مسلسلات رمضان 2024.

كما يعرض "المداح" بجزئه الرابع على منصة "شاهد" في شهر رمضان 2024.

مسلسل "المداح 4" بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، مي سليم، ومن إخراج أحمد سمير فرج.