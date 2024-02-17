مسلسلات رمضان 2024.. أمير كرارة ينشر بوستر"بيت الرفاعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أمير كرارة عن بوستر مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المٌقبل 2024.

ونشر كرارة البوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق:"بيت الرفاعي إخراج أحمد نادر جلال وتأليف بيتر ميمي وإنتاج سينرجي تامر مرسي"المتحدة".

وأضاف أمير:"رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين".

ويجسد أمير كرارة بالمسلسل دور طبيب يعيش في منطقة نزلة السمان ويواجه صراعًا من نوع مختلف داخل المنطقة التي يعيش بها وعائلته التي تعيش معه أزمات تهددهم جميعا.

مسلسل "بيت الرفاعي" من تأليف المخرج بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة ، أحمد رزق، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، عايدة رياض، ميرنا جميل، رحاب الجمل، ملك قورة، إيناس كامل، صفاء الطوخي وحمدي هيكل.

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