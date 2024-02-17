شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل "أم كلثوم" بدار الأوبرا من 18 فبراير إلى يوم 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل أم كلثوم، الذى كان من المقرر إقامته على المسرح الكبير يوم الأحد 18 فبراير، وكان من المقرر تحييه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، إلى يوم الثلاثاء 27 فبراير الجارى.

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يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة الذي كان له الفضل في تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية، بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.



