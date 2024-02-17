شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "صيد العقارب" يتصدرون البوسترات الدعائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة فينومينا المنتجة لمسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، البوسترات الدعائية لأبطال المسلسل، حيث تصدر كل ممثل بوستر بمفرده، بجانب طرح الشركة للبوستر الدعائى الجماعى، والذى تصدرته غادة عبد الرازق ومحمد علاء ورياض الخولى، وأحمد ماهر، وسيمون.



عماد صفوت



سامية عاطف



سيف الدربى



محمد صلاح

وجاءت البوسترات الدعائية الفردية للفنانون، ميار الغيطى، منال سلامة، محد على رزق، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عماد صفوت، سامية عاطف، مجدى بدر، عادية فهمى، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصرى، بسام، محمد التيتى، وعدد كبير من الفنانين.

وروجت الصفحات الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبوستر مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وعلقت قائلة: البوستر الرسمي لمسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبدالرازق، انتظروه في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان .



ريم المصرى



صفاء جلال



عايدة فهمى



عزوز عادل



كريم محجوب

وجاءت البوسترات الدعائية الفردية للفنانون، ميار الغيطى، منال سلامة، محد على رزق، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عماد صفوت، سامية عاطف، مجدى بدر، عادية فهمى، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصرى، بسام، محمد التيتى، وعدد كبير من الفنانين.

وروجت الصفحات الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبوستر مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وعلقت قائلة: البوستر الرسمي لمسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبدالرازق، انتظروه في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان .



رياض الخولى





أحمد جمال سعيد



أحمد ماجد