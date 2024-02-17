بالصور- ميرفا قاضي تبهر الجمهور بلوك كاجوال مميز

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية ميرفا قاضي على متابعيها بصور مميزة، ظهرت فيها بلوك كاجوال مميز إرتدت فيه توب باللون الأسود ذات عنق عالي، مع سروال واسع باللون البيج و سترة كروب سوداء، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، ولإكمال اللوك وضعت على رأسها قبعة سوداء مزينة بالستراس.



وكانت فاجأت ميرفا قاضي متابعيها بنشرها صورة إلى جانب رجل وسيم، في منطقة يُعتقَد أنها في تركيا، على شاطئ البحر، وقد لف يده على خصرها وبدت في غاية السعادة، وذلك في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، مكتفية بتعليق مقتضب عبارة عن رمز تعبيري لقلب أحمر، الأمر الذي دفع متابعيها للتساؤل ما إذا كانت ميرفا وجدت أخيراً حب حياتها.

وانهالت على منشور ميرفا التعليقات المشيدة بها والتي حملت في أغلبها تهنئة لها مع رموز تعبيرية لقلوب حمر، كان أبرزها من الممثلة اللبنانية رولا شامية، لكنها ما لبثت أن منعت خاصية التعليقات، ربما لأن بعضها قد تضمّن كلاماً قد أزعجها.

