تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة فيفي عبده تُعبّر فيه عن رأيها في الرقص، وهل هو حرام أم حلال؟ ففي أحد لقاءاتها التليفزيونية، قالت فيفي: “الرقص حرام ليه؟ .. مش ده شغل زي أي حاجة، والباليه حرام !!.. أنا عاملة 37 عمرة و5 مرات حج”. وأضافت: “بيقولك عاملة ده ورقاصة.. أيوه عاملة ده ورقاصة”. جاءت هذه التصريحات لتُثير الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لرأي فيفي عبده.

كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تُثير الجدل بتصريحاتها: الرقص مش حرام وأنا محجبة -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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