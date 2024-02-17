فن ومشاهير

الطبيعة وأدق التفاصيل والكادرات المتميزة فى 20 صورة من مسلسل الحشاشين

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن 20 صورة جديدة من أحداث مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبد العزيز، والمقرر أن يُطرح في السباق الرمضاني المقبل، والتي أبرزت الكثير من الصور والكادرات المتميزة التي تميز بها العمل، بالإضافة إلى أدق التفاصيل التي برزت بشكل ملحوظ في اللقطات التي تم الكشف عنها.

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"الحشاشين" ليسوا أشخاصًا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، إخراج بيتر ميمى.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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