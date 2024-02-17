شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الرداد وأحمد زاهر .. المتحدة تكشف عن البرومو الرسمى لمسلسل "محارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الرسمي لمسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان المقبل، من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد سيد بشير، واحتوى البرومو على صراعات وأكشن وقتل والدة حسن الرداد وصراع بين الرداد وأحمد زاهر.

مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

وكانت ناهد السباعى رثت والدتها مؤخرا، ونشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "اعتدنا على أن نحصل على هدايا لبعضنا البعض في يوم الحب، أنت عالمي وأول وآخر حب لي، ما زلت لا أصدق ذلك، وفي بعض الأحيان أعتقد أنك ستأتي وسننسى كل هذا كما لو أنها لم تحدث، وأنكِ لم تموتي، كنا واحدًا ومن الصعب جدًا العيش بدون نصفي الآخر".