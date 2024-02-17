فيلم بوب مارلى الجديد Bob Marley: One Love يتصدر شباك التذاكر المحلية

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم أسطورة موسيقي الريجي بوب مارلي Bob Marley: One Love شباك التذاكر المحلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، محققا 7.4 مليون دولار يوم الجمعة فقط من خلال 3539 صالة عرض ليرفع إيراداته المحلية إلى 25.3 مليون دولار.

وفي سياق آخر، شوهدت ميجان ماركل والأمير هارى غير مرتاحين فى مقعديهما خلال العرض الأول لفيلم بوب مارلى، ويبدو أن دوق ودوقة ساسكس، اللذين استعرضا أزياءهما المميزة بهذا الحدث الأسبوع الماضى، قد تم تجاهلهما بمقعد فى الصف الثامن، على عكس الممثلين وطاقم العمل، الذين جلسوا فى الصفوف الأمامية.

من جهتها، تناقش خبيرة العلاقات العامة لين كارات، سبب قلق الزوجين، فى تصريحات لموقع The Mirror، وزعمت: "من المحتمل أن ميجان أعتقدت أنهما سيكونان ضيفى الشرف، وكانت منزعجة لأنها وزوجها لم يحصلا على مقعد رئيسى".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، لاحظ أحد المشاهدين أيضًا أن هارى كان "يقطف لحيته" بسبب الانزعاج، وأضافت لين: "أراهن أيضًا أنها كانت غير مرتاحة جدًا للجلوس بهذا الفستان طوال فترة عرض الفيلم".