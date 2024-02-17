بالصورة- روان بن حسين تضج أنوثة و جمال بإطلالتها الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الكويتية روان بن حسين باخر إطلالة لها على الجمهور من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وخطفت الأنظار بلوك أنيق جداً إرتدت فيه فستان متوسط الطول ضيق باللون البيج ذات أكمام طويلة أوفشولدر ذات تصميم مميز، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت نشرت روان بن حسين مقطع فيديو، ظهرت فيه في ملعب التينس أثناء ممارستها الرياضة، وهي ترتدي كروب توب ضيقاً باللون الزهري، وسروالاً ضيقاً بنفس اللون، وربطت شعرها على شكل ذيل حصان، وعلقت على المنشور بالقول: "النهايات يعني بدايات جديده … نسخة أسعد، نسخة أقوى، والنسخة الأفضل فقط، هالسنه انا مو بس انتهيت من الناس والقصص السلبية في حياتي، انتهيت من نسختي القديمة … روان الجديدة بأفضل وأقوى حلّه".

