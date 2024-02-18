رمضان 2024.. حسن الرداد يطلق البرومو التشويقي لمسلسل "محارب"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق النجم حسن الرداد، البرومو الدعائي لمسلسله " محارب"، والمقرر طرحه فى السباق الرمضاني المقبل 2024، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام".

ونشر حسن الرداد البرومو الدعائي معلقا،

: مسلسل محارب، رمضان 2024 على قنوات المتحدة، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، إنتاج : احمد السبكي".

أبطال مسلسل محارب



ويشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.