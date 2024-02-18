شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى فى أول ظهور لها بعد رحيل والدتها.. لماذا ترتدى الحجاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة ناهد السباعى ضيفة على تليفزيون ”الخليج 365” فى أول ظهور لها بعد رحيل والدتها المنتجة ناهد فريد شوقى فى ديسمبر الماضى، ومن داخل كواليس مسلسلها الجديد "محارب"، وفى لقائها مع الزميل الصحفى عادل عبد الله، كشفت ناهد عن تجسيدها دور فتاة شعبية محجبة فى مسلسل "المحارب" وهذه الفتاة تقع فى علاقة حب مع بطل المسلسل الفنان حسن الرداد، الذى يسعى خلال المسلسل إلى الارتباط بها إلا أنهما يتعرضان لمشاكل قد تفشل هذا الارتباط.



ناهد السباعى وعادل عبد الله

وحرصت الفنانة ناهد السباعى على التعبير عن حبها الشديد لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي في يوم الحب، ونشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "اعتدنا أن نحصل على هدايا لبعضنا البعض في يوم الحب، أنت عالمي وأول وآخر حب لي".

وتابعت موجهة حديثها لوالدتها: "ما زلت لا أصدق ذلك، وفي بعض الأحيان أعتقد أنك ستأتي وسننسى كل هذا كما لو أنها لم تحدث، وأنكِ لم تموتي، كنا واحدًا ومن الصعب جدًا العيش بدون نصفي الآخر".



يذكر أن المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي رحت عن عالمنا في ديسمبر الماضي، عن عمر يناهز 72 عاما، وكانت تجمعها بابنتها ناهد فريد شوقي علاقة صداقة كبيرة، إذ اجتمعا في أغلب المناسبات سويا، ونعتها ابنتها وقت وفاتها قائلة: "البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقي"، وتحرص في كل مناسبة على الدعاء لها بالرحمة.

المنتجة ناهد فريد شوقي أسست شركة انتاج تحمل اسمها، وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، منها فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى"، و"حديث الصباح والمساء".