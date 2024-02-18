هادي أسود يطلق أغنيتين جديدتين .. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان السوري هادي أسود تزامناً مع احتفالات العشاق بعيد الحب أغنيتين جديدتين على طريقة الفيديو كليب مزج فيهما بين الشجن الكلاسيكي والطابع الرومانسي.

حملت الأولى عنوان "أقول أنسى" وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان زيود وتوزيع سليم سموع وتصوير مصطفى عبد الحق وميكس وماستر فادي جيجي، ومن خلال هذه الأغنية عبّر عن اشتياقه الكبير وحبه الأكبر لحبيبته التي لن تجد في قلبه سواها مهما بحثت، متمنياً أن يبقى معها حتى آخر العمر.

أما الثانية فهي أغنية "أختار الحب"، وهي من كلمات بركات وألحان نادر وتوزيع غياث شادو، وفيها أطلق سهام الحب فأصاب بمشاعره الجياشة قلب حبيبته التي اعتبرها ملكة متوجة على عرش قلبه.

وكان هادي أسود قد ودع العام الماضي بإطلاقه أغنية "حبك أبدي" باللهجة العراقية.

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