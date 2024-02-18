سميرة سعيد مبهرة في جلسة تصوير جديدة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المغربية سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة، سحرت فيها المتابعين حيث بدت رائعة بماكياج ترابي وشعر مصفف بالطريقة الويفي، كما أنها ارتدت جينز مع قميص أبيض وحزام بني.



وتظهر سميرة سعيد وهي تقف أمام المايكروفون في جلسة التصوير، التي التقطتها خلال تصوير كليب أغنيتها الجديد "فن التغافل"، وتعاونت في الأغنية مع الملحن المصري عمرو مصطفى، والشاعر هاني عبد الكريم، والموزع الموسيقي ماهر الملاخ، والكليب من إخراج نضال هاني.

يذكر أن سميرة سعيد طرحت أولى أغنياتها في العام الجديد 2024 بعنوان "كان"، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ.