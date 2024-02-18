شاهد ردة فعل حليمة بولند بعد سكبها كاسات العصير لحظة دخولها إحدى الحفلات

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ردة فعل الإعلامية الكويتية حليمة بولند بعدما سكبت العصير على نفسها لحظة دخولها إحدى الحفلات.

وعند دخولها، قالت بولند: “واو وصلنا الحفل الرائع”.

ولكن بعد ذلك، سكبت كؤوس العصير الموجودة على الصينية وعلقت بقولها: “يمه قل أعوذ برب الفلق، توني داشة طقيتوني عين شنو صار!”.

واستعرضت بولند إطلالتها التي حضرت بها الحفل حيث ارتدت فستانًا مكشوف الكتفين ومنقوشًا بزهرة عباد الشمس، بينما كانت تضع إحدى الزهرات على شعرها.

أثار الفيديو تفاعلًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول البعض الفيديو بشكل ساخر، بينما عبّر البعض الآخر عن تعاطفه مع بولند.

وعلّقت إحدى المتابعات على الفيديو قائلة: “يمكن من شدة الحماس سقطت العصير”.

بينما قال متابع آخر: “لا داعي للسخرية، يمكن أن يحصل هذا مع أي شخص”.