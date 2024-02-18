صبرى عبد المنعم صاحب مصنع فى مسلسل "بيت الرفاعى"

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان صبرى عبد المنعم في مسلسل "بيت الرفاعي" شخصية صاحب مصنع تربط بينه وبين بطل العمل الفنان أمير كرارة علاقة طيبة، ومن المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل.

ويواصل فريق عمل مسلسل بيت الرفاعى تصوير مشاهد العمل، استعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، وهو العمل الذى يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ويشاركه عدد كبير من النجوم والنجمات مثلما يظهر خلال الصور الذى ننشرها من كواليس العمل.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

وكان الفنان صبري عبد المنعم قد شارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسلي "سره الباتع" و"بابا المجال" .

يذكر أن أمير كرارة قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.