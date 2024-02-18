بعد إلقاء القبض على التيك توكر سوزي .. هذه مستجدات القضية

ميرنا وليد - بيروت - ألقي القبض على التيك توكر سوزي الأردنية بعد أن نشرت فيديو تم اتهامها بعده بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وشتم والدها على الهواء، بالإضافة إلى استغلال شقيقتها من ذوي الهمم من أجل تحقيق أرباح مادية والحصول على المشاهدات فضلا عن الترويج لمقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة.
وفي مستجدات القضية قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل سوزي، وردا على قرار قاضي المعارضات، قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.
سوزي قالت في التحقيق أنها لم تقصد أن تفعل كل التهم النسوبة إليها كل ما تريده تحقيق أرباح مادية.
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