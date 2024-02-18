ضجة كبيرة بسبب هدية زوج أحلام لها

ميرنا وليد - بيروت - ضجة كبيرة أثيرت على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب هدية قدّمها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري لزوجته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي.



ونشر مبارك عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو "هدية ثمينة" بمناسبة عيد ميلاد زوجته، يظهر صندوقاً فيه سبائك من الذهب عددها 24 سبيكة ذهبية زنة 100 غرام.

الصندوق مدوناً عليه عبارة:"إهداء خاص لفنانة العرب أحلام الشامسي".

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، أنها لغاية الآن، لم تحضّر لألبومها، وذلك بسبب إنشغالاتها، متمنية عدم نشر تسريبات وأخبار عن أن موعد طرح ألبومها قريب.

وكتبت أحلام: "مساء الخير جميعاً شكراً على اهتمامكم بي وبتفاصيلي وبالبوماتي بس انا للان لم اُحضر لالبومي ابداً لاني كنت كثير مشغوله مثل ما تشوفون برامج وحفلات وزواجات خاصه واشياء كثيره وطبعاً اسرتي فأكيد احتاج مش اقل من سنتين للتحضير اكيد اسمع لبعض الملحنين ولكن كألبوم راح آخذ وقتي فيه والبوم احلام هالمره لازم يكون الافضل وبعد فدوه عيونك المسئوليه كبيره كثيييير اتمنى من الجميع فقط ان ينتظر ليستمتع، كما سأحرص كعادتي ان الالبوم في حال تنفذه يتنفذ بسريه تامه عشان انا اركز في الالبوم اكثر كما اتمنى عدم نشر تسريبات و اخبار البوم احلام ك قريباً واحلام البومها قريب و و و و. وهذا فقط للعلم مع شكري وتقديري ومحبتي للجميع وفي حال جدّ جديد انا فقط من سأعلن السريه التامه هي ما اطمع به حتى من الشعراء والملحنين والموزعين وكل فريق العمل شكراً للجميع".