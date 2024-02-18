شاهد أصالة تغني لأحد معجبيها في عيد ميلاده

فاجأت الفنانة السورية أصالة جمهورها وعشاقها، بعدما ظهرت خلال مقطع فيديو وهي تغني لأحد معجبيها وتهنئه في عيد ميلاده.

وقام أحد المعجبين بالتعبير عن فرحته بعيد ميلاده خلال حضوره حفل أصالة، حيث ظل ينادي في الحفل ويقول لها “اليوم ميلادي”.

ولبت أصالة نداء المعجب وقامت بالغناء له قائلة: “هابي بيرث داي تو يو حبيبي، كل سنة وأنت سالم والله يسعدك يا حبيبي أنت”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، معربين عن حبهم للفنانة أصالة، مُشيرين إلى عفويتها مع جمهورها، وحبها لهم.

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