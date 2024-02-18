شاهد ماجد المهندس يلتقي بمحمد الدريم: بنسوي دويتو قريبًا

ظهر الفنان ماجد المهندس برفقة الإعلامي محمد الدريم في ليلة الأمير سعود بن عبدالله ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث عبر الدريم عن إعجابه الشديد بفخامة صوت المهندس.

وأعرب المهندس عن إعجابه بصوت الدريم وسروره بلقاء الدريم، ليرد الأخير قائلاً: “بنعمل دويتو قريبًا”.

وشهدت ليلة الأمير سعود بن عبدالله موقف طريف بين الفنانين ماجد المهندس وأميمة طالب، حيث تعرضت الفنانة أميمة طالب لدهس قدميها من قبل الفنان ماجد المهندس، أثناء وقوفه بشكل مفاجيء.

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