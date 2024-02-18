تامر حسني ينشر صورا قديمة: "مين الشاطر اللي هيعرف من أي عمل؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطف الفنان تامر حسني الأنظار إليه من خلال صور التقطها منذ فترة، وينشرها لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك "حسني" الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر خلالها بإطلالة كلاسيكية، وعلق: "صباح الفل عالكل، عندي صور لطيفة منزلتش من شغل ليا قبل كدة، حابب أشارككم بيها وكل كام يوم هنزل منهم، وبالمرة أشوف مين الشاطر اللي هيعرف الصور دي من أي عمل ليا".

وانهالت عليه تعليقات من الجمهور، وجاءت كالتالي: "الله الله على الأناقة، كتير حلو، صباح القمر، يا رباه على هذا الجمال".

جدير بالذكر أن تامر حسني طرح مؤخرًا أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب، وتحمل عنوان 30 حياة من ألبوم هرمون السعادة، بمناسبة عيد الحب، مع المطربة الصاعدة مها فتوني.

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