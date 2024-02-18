رمضان 2024.. أحمد عبدالوهاب في دور يحيى بمسلسل "الحشاشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي

بعد نجاحه في رمضان 2023 في تقديم شخصية الضابط حسام بمسلسل 1000حمد لله على السلامة، يشارك الفنان أحمد عبدالوهاب في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل الحشاشين بدور يحيى وهو ابن مؤذن مدينة أصفهان أول شخص يتم اغتياله على يد حسن الصباح (كريم عبدالعزيز).

كما يشارك أيضا أحمد عبدالوهاب مع كريم سامي كيمز في موسم رمضان كمؤلفين بمسلسل خالد نور وولده نور خالد بطولة كريم محمود عبدالعزيز وشيكو وإخراج محمد أمين.

مسلسل الحشاشين يدور حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبدالعزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 م، وتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.

مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد في إطار كوميدي حول الخلافات الزوجية، ويشارك ببطولة المسلسل كل من كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج محمد أمين.

كما ينتظر أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز عرض الجزء الثاني من المسلسل الناجح البيت بيتي علي منصة شاهد بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وإخراج خالد مرعي.

اقرأ أيضا

رمضان 2024.. 7 صور جديدة لأبطال مسلسل "الحشاشين"

رمضان 2024.. 5 صور من كواليس مسلسل "مليحة