إليسا تهنئ أصالة وأحمد سعد على أغنيتهما "سبب فرحتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة إليسا، النجمة أصالة والمطرب أحمد سعد على أغنيتهما الجديدة "سبب فرحتي"، التي طرحت على طريقة "الدويتو" بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب 14 فبراير.

وأعادت إليسا نشر مقطع الأغنية، على حسابها الخاص بموقع "X"، وعلقت قائلة: "شو حلو الحب بصوتك، انشاء الله دايما بالحب والنجاح يا رب، مبروك إلك ولأحمد الغنية الرائعة"، لترد عليها أصالة: "الله يبارك فيكي صديقتي الغالية".

يذكر أن أغنية "سبب فرحتي"، كلمات محمد شافعي، ألحان أحمد سعد، توزيع محمد عاطف الحلو، وتم غنائها لايف لأول مرة ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت.