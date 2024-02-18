بوسترات مسلسل "مسار إجباري" بطولة عصام عمر وأحمد داش.. صور

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it لبوسترات مسلسل "مسار إجباري" الذى يشارك في بطولته كل من الفنان عصام عمر وأحمد داش، ومن المقرر طرحه في موسم رمضان .

ويواصل النجمان أحمد داش وعصام عمر، تصوير مشاهد مسلسلهما الجديد "مسار إجباري" على قدم وساق للعرض في شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.















مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.











ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الاذين يكتشفان سراً يغير حياتهما رأساً على عقب.