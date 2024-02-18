شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات أولى حفلات "ليالى مصرية سعودية" بدار الأوبرا.. الليلة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى القائمون على حفل "ليالى مصرية سعودية"، والمقرر إقامتها اليوم الأحد من التجهيزات والاستعدادات بحضور العديد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين، ويحييها النجوم محمد منير وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس فى الثامنة مساء اليوم الأحد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وحصل ”الخليج 365” على الصور الأولى من التجهيزات والتحضيرات في الأوبرا لاستقبال الضيوف.



تجهيزات حفل ليالي سعودية مصرية



التجهيزات والتحضيرات الأولى لحفل الأوبرا



تجهيزات حفل الأوبرا



تجهيزات حفل ليالي سعودية مصرية



تجهيزات وتحضيرات حفل الأوبرا الكبير



تجهيزات وتحضيرات حفل اليوم



لونج حفل الأوبرا

الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية - وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومن تنظيم بنش مارك ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وسيتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة من خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية dmc وقناة الحياة.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.