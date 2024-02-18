شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "بيت الرفاعى" يتصدرون البوسترات الدعائية للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سينرجى البوسترات الدعائية لمسلسل "بيت الرفاعى" بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه في رمضان على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، من إخراج أحمد نادر جلال، حيث تصدر كل نجم بوستر بمفرده، وتصدر كلاً من أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، دنيا المصرى، محمد لطفى، ملك قورة، ميرنا جميل، وآخرون.



أمير كرارة



سامية حلويات

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن أمير كرارة قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.



أحمد رزق



رحاب الجمل



بيت الرفاعى



دنيا المصرى



سيد رجب