محمد إمام يحدث ضجة ببوستر مسلسله كوبرا وانتقادات تطاله لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - منذ طرح الممثل المصري محمد إمام البوستر الرسمي لأحدث أعماله المنتظرة، وهو مسلسل "كوبرا"، المقرر مشاركته في الموسم الرمضاني 2024 المقبل ، وقد أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقد جاءت الانتقادات على البوستر بسبب ظهور الأبطال الذكور فقط نذكر منهم إلى جانب محمد إمام، محمد أسامة أوس أوس وهشام إسماعيل وكزبرة ومحمد ثروت ومحمود عبد المغني وأحمد فتحي، محمود البزاوي، مجدي كامل، علاء مرسي، وغيرهم.

مسلسل كوبرا مؤلف من 15 حلقة ويشارك في البطولة النسائية : الممثلتان منة فضالي ودنيا ماهر وهو من تأليف أحمد أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.