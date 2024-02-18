تفاصيل مسرحية محمد هنيدي الحديدة "رمضان ميوزيكال سكول"

ياسر رشاد - القاهرة - على قدم وساق يواصل النجم محمد هنيدي التحضير لمسرحيته الجديدة “رمضان سكول ميوزيكال”، المقرر عرضها في موسم الرياض، ويشارك في المسرحية عدد كبير من النجوم.

وكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، موعد انطلاق مسرحية “رمضان ميوزيكال سكول”.

ونشر تركي آل الشيخ، البوستر الدعائي للمسرحية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب قائلًا: “أوقات كوميدية تنتظركم في مسرحية رمضان ميوزيكال سكول، من بطولة النجم الكبير محمد هنيدي، على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي، ابتداءً من 24 فبراير”.

ويشارك هنيدي نيرمين الفقي، بالإضافة إلى محمود حافظ، محمد ثروت، نانسي صلاح، وأحمد سلطان، وآخرين.

وكشف محمد هنيدي عن تفاصيل المسرحية من خلال لقاء له مع الإعلامى معتز الدمرداش قائلًا: سأقدم شخصية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة قريبًا على خشبة المسرح، لأنها شخصية موجودة في الواقع، ويمكن استدعاؤها في أي وقت، وعندما قدمتها في فيلم ناقشت أحوال التعليم، ثم ناقشت موضوعات عديدة عندما قدمتها في مسلسل.

مرعي البريمو



وعرض للنجم محمد هنيدي مؤخراً فيلم مرعي البريمو، والذى انطلق عرضه يوم 2 أغسطس الماضي، ضمن موسم أفلام الصيف الجاري.

قصة الفيلم

وكانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم خلاله محمد هنيدي شخصية تاجر البطيخ الصعيدي أحمد مرعي الذي يعيش في حي إمبابة ويتورط في البحث عن قطع الألماظ التي أخفاها خلال الأحداث، وتظهر غادة عادل بدور زوجته، فيما تجسد نانسي صلاح شخصية شقيقته بالعمل.

أبطال الفيلم

والفيلم شارك فيه غادة عادل، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، علاء مرسي، محمد محمود، أحمد سلطان، كريم سامي مغاوري، وإنجي علي، مع ضيوف الشرف أحمد بدير ولطفي لبيب وعلاء زينهم، والعمل فكرة محمد هنيدي ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

الجواهرجي

يتبقي لهنيدي يوم تصوير واحد وينتهي من فيلم الجواهرجي، ويشارك فيه منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، الراحل أحمد حلاوة، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة ومن تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.



قصة الجواهرجي

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حيث يتناول أزمات الحياة الزوجية، من خلال شخصيتي محمد هنيدي ومنى زكي، اللذان يظهران كزوجين، بينما يجسد باسم سمرة دور جواهرجي ضمن أحداث الفيلم.

ويعد الجواهرجي، ثاني عمل يجمع بين منى زكي ومحمد هنيدي، حيث تعاونا من قبل في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي تم إنتاجه في 1998، ومن بطولة محمد هنيدي، أحمد السقا، منى زكي، طارق لطفي، هاني رمزي، وغادة عادل، ومن إخراج سعيد حامد.