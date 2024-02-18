بث مباشر.. السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز بافتا البريطانية الـ77



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم الأحد حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية في دورته الـ 77 هذا العام والذي يقوم بتكريم عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المميزة التي عرضت طوال عام 2023 وسط حضور ألمع نجوم وصناع السينما حول العالم.

وبدأ توافد النجوم على السجادة الحمراء للحفل وكان في مقدمتهم مقدم الحفل الممثل الاسكتلندي ديفيد تينانت والذي اشتهر مؤخرًا ببطولة مسلسل الفانتازيا والمغامرات "Dr. Who" منذ الموسم الأول عام 2005، والممثل الأيرلندي كيليان ميرفي المرشح لجائزة بافتا كأفضل ممثل عن فيلم "أوبنهايمر" الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال العام الماضي وسط توقعات كونه الأقرب للفوز بالجائزة هذا العام.

ومن المتوقع حضور عدد كبير من نجوم السينما والتلفزيون تتنافس على 25 فئة سينمائية وتلفزيونية منها "أفضل تصوير، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مخرج، أفضل فيلم بريطاني، أفضل فريق عمل، أفضل فيلم في العام".

وضمت قوائم "بافتا البريطانية" هذا العام منافسة شرسة بين عدد من أبرز الأعمال السينمائية التي تم عرضها خلال العام الماضي وحققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا إلى جانب مشاركتها بالعديد من المحافل السينمائية العالمية منها مهرجان كان السينمائي الدولي، مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مهرجان برلين السينمائي وغيرها.