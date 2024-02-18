رمضان 2024.. أحمد عيد يتصدر بوستر مسلسل "الحشاشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر الفنان أحمد عيد بوستر مسلسل "الحشاشين"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل 2024.

ونشر"عيد" البوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

فيما علقت الفنانة بدرية طلبة على البوستر قائلة: "بالتوفيق".

تدور أحداث الحشاشين في القرن الـ11 والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي، بطولة النجوم كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال.

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