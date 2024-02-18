بتهمة السرقة والاقتباس.. دعوى قضائية ضدّ مسلسل أحمد السقا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد السيناريست سيف أسامة أنه بصدد قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صناع مسلسل “جولة أخيرة” للفنان أحمد السقا، والشركة المنتجة، بتهمة سرقة واقتباس أجزاء من فيلمه “الجولة الأخيرة”.

وأوضح أسامة أن المسلسل يتشابه في أكثر من جزء مع قصته التي قام بتسجيلها في الشهر العقاري، مؤكداً أنه لم يتخذ إجراءات قانونية ضد المسلسل إلا بعد التأكد من وجود صفات مشتركة لا يمكن حدوثها صدفة بين المسلسل المعروض وفيلمه، مشيرًا إلى التشابه في العنوان، حيث يحمل المسلسل اسم “جولة أخيرة” بينما يحمل فيلمه اسم “الجولة الأخيرة”، كما يناقش كلا العملين لعبة القتال MMA.

وأضاف أسامة: “شخصية البطل في العملين تحمل اسم يحيى، وهو أمر غريب وعجيب، لا يمكن أن يتم التشابه فيه أيضاً”.

وفيما يتعلق بكيفية وصول نص الفيلم إلى الشركة المنتجة ليتم اقتباسه في مسلسل “جولة أخيرة”، أشار السيناريست إلى أنه على مدار ما يقرب من ثماني سنوات، قام بإرسال المعالجة الخاصة بالفيلم لأكثر من شركة إنتاج، وكذلك لمقربين منه، بهدف تقديم العمل للشاشة السينمائية، موضحًا أنه كان يعتقد أن الفكرة والمعالجة المكتوبة مسجلة رسميًّا، ما يمنع أي تلاعب أو سرقة لها.

من ناحيتها فجرت مريم أحمدي مخرجة مسلسل “جولة أخيرة” لأحمد السقا عن مفاجأة تخص تصوير مشاهد الأكشن في المسلسل، وعن صعوبة تصوير هذه المشاهد.

وقالت أحمدي: “تصوير المعارك مكنتش سهلة، لأنها مش مشاهد أكشن عادية، دي لعبة وليها قوانين”.

وأضافت مريم: “كان في تفاصيل مكنتش سهلة.. وكل اللي بيلعبوا قدام السقا محاربين حقيقيين لاعبي MMA ومجربوش قبل كده التصوير.. وتصوير المعارك كان مرهق جسديًا على أحمد السقا وكانوا بيقعوا بعد ساعتين من التصوير”.

وحقق مسلسل جولة أخيرة نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد الجمهور والنقاد بأداء أحمد السقا وأشرف عبد الباقي في التمثيل، وضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، علي صبحي، أشرف عبد الباقي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد ندا ومحمد الخشيبي.