وضعه الصحي حرج.. جلطة دماغية تُدخل عبدالله الرويشد المستشفى

انتشرت أنباء عن دخول الفنان الكويتي الكبير عبدالله الرويشد إلى المستشفى اليوم الأحد بعد إصابته بجلطة دماغية. أضافت المصادر أن الروشيد يرقد في غرفة العناية المركزة، وأن وضعه الصحي حرج. فيما أكدت مصادر مقربة من الرويشد أنه دخل المستشفى إثر مجهود بذله في الأيام الماضية. وأوضحت المصادر أن الرويشد تعرض لتعب أدخل على إثره المستشفى.

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