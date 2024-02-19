صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى في حفل ليالي سعودية مصرية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان عمرو مصطفى على مصافحة الهضبة عمرو دياب، رغم الخلافات التي دارت بينهما خلال الفترة الماضية، في حفل الليالي السعودية المصرية، المقامة حاليا في دار الأوبرا المصرية.

ونشر موقع "et" بالعربي، مقطع فيديو، عبر الحساب الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "في ليالي سعودية مصرية، صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى وعناق في كواليس الحفل".

ويحيي حفل "ليال سعودية مصرية" كل من محمد منير وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس.

يقام الحفل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

ودشن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، صندوق Big Time، لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

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