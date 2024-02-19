شيرين عبد الوهاب مع أنغام نجاة الصغيرة في "ليلة سعودية مصرية"

ياسر رشاد - القاهرة - أطربت الفنانة شيرين عبد الوهاب حضور حفل “ليالي سعودية مصرية” بأغنية “عيون القلب" للمطربة الكبيرة نجاة الصغيرة، مع الأوركسترا الكبرى بقيادة المايسترو وليد فايد، وبحضور وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني و رئيس الأوبرا المصرية د. خالد داغر ومعالي المستشار تركي آل الشيخ.

اعتلت شيرين عبد الوهاب مسرح ليالي سعودية مصرية على أنغام أغنية مشاعر وتلتها أغنيتي حبه جنة، الوتر الحساس".

تضمنت الأمسية الأولى من “ليالي سعودية مصرية” مشاركة مميزة من الفنان ماجد المهندس ومفاجأة الحفل الموسيقي الكبير عمر خيرت والفنانة ريهام عبد الحكيم، وصلة غنائية مع الكينج محمد منير

نجوم الفن في ليالي سعودية مصرية

شهد الحفل عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنانة القديرة يسرا، عمرو دياب، نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة، مي عز الدين، محمد فؤاد، المنتج محسن جابر، مصطفى قمر، اسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، صلاح عبد الله، جومانا مراد، حميد الشاعري، هشام ماجد، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، محمود محمد عبد العزيز.

أقيمت الاستعدادات الغنائية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، والتي أجريت داخل أحدى الغرف بالأوبرا.

ليالي سعودية مصرية في الأوبرا المصرية

تقام “ليالي سعودية مصرية” تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة بارزة من نجوم الغناء الذين يمتلكون شعبية ضخمة في مصر والسعودية.