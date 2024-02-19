شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد محمد شرف.. ثنائية مميزة مع أحمد حلمى وإفيهات لا تنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد شرف، والذى اشتهر ببصمات لا تنسى مع كل دور اعتاد تقديمه قبل رحيله، خاصة مع الفنان أحمد حلمى في كل الأفلام الذى شاركه فيها الظهور، وصار ظهوره في أي عمل محل تشوق من قبل الجمهور الذى يراهن على افيه جديد وطلة مميزة للفنان الراحل.

قدم الراحل محمد شرف 5 أفلام مع أحمد حلمى، بدايتها زكى شان، والذى جسد به دور "لص" استعان به حسن حسنى، لسرقة فيلا "خيرت"، وأثناء النقاش قال له شرف "طالما دخلت عالم المخدرات لازم أقعد فيه مش أقل من سنة وبعدين أحول"، وبعد القبض عليه وأثناء ضربه قال "إضرب كمان قفلهوملى باكو".

كما شارك محمد شرف الفنان حلمى فى أفلام "جعلتنى مجرما" وجسد دور المعلم مشمش تاجر المخدرات، الذى يدير غرزة، وحينما تأتى الشرطة يخفى كل شىء حتى لا يتم القبض عليه.

أيضًا فى فيلم "ظرف طارق" كان شرف حاضرا فى مشهد وحيد لكن كانت جرعة الكوميديا به كبيرة، حيث دخل فجأة شقة حلمى قائلا: ساموعليكو.. التلاجة فيها ميه أصل أنا جعان أوى أوى"، و"أنا إنسان وكائن يعيش ويتعايش.. وأنا مش تبع حد أنا رئيس جمهورية نفسى" و"اسمى بسيوني مراد الحيوان" واختتم جملة الإيفيهات قائلا: "واحد مصرى هيشجع إيه.. نيجيريا".

في حين فاجأ الجمهور بدوره خلال فيلم "آسف على الإزعاج"، حينما خرج عن نطاق الكوميديا، وقدم مشهدين أحدهما درامى، أبكى فيه الجمهور، حينما جسد دور نسيم الرجل المصرى العاطل صاحب النظر الضعيف.

لم تقتصر أعماله مع حلمى عند هذا الحد، .. فكان آخرها حينما شاركه فى فيلم "إكس لارج" وجسد دور بواب العمارة.