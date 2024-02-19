الأمير الحسين بن عبد الله ينعى والد زوجته الأميرة رجوة

ميرنا وليد - بيروت - نعى ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ؛ والد زوجته الأميرة رجوة الحسين،الراحل خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف، الذي توفي مساء أمس الأحد.



ونشر الأمير الحسين عبر حسابه الرسمي، صورة تجمعه بالراحل، وأرفقها بتعليق قال فيه: "بمزيد من الحزن والأسى، ننعى فقيدنا والد زوجتي عمي الحبيب أبا فيصل، عرفناه دمثاً كريماً صاحب خُلق ودين. ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره. رحمه الله وأسكنه فسيح جِنانه، وألهمنا الصبر والسلوان".

زكان الديوان الملكي الهاشمي قد نعى والد الأميرة رجوة الحسين عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت.

وجاء في بيان النعي: "بأمر من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، أعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 18 من فبراير عام 2024 الميلادي، الواقع في 8 من شعبان عام 1445 الهجري".

وأضاف: "ويُعرب الديوان الملكي الهاشمي عن صادق التعازي وخالص المواساة للملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف الكريمة، بهذا المصاب الأليم، داعياً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته".