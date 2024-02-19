شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد موناليزا.. قصة 3 سنوات مع النجومية قبل الاختفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين، 19 فبراير عيد ميلاد الفنانة موناليزا التي اشتهرت رغم عمرها الفني القصير، إلا أنها تمكنت من ترك بصمة كبيرة في عالم السينما والدراما ما بين أفلام اشتهرت ببطولتها النسائية وحققت إيرادات كبيرة في السينما بالإضافة إلى بصمة كبيرة في الدراما، ثم انزوت بعدها لفترة طويلة واختفت عن الأنظار مبتعدة عن التمثيل ومكتفية بما حققته لتركز على أسرتها وأبنائها الثلاثة قبل أن تعود بعدها وتعلن رغبتها في العودة للتمثيل وهي الرغبة التي لم تلقى صدى على أرض الواقع حتى الآن.

وخلال التقرير التالى نستعرض أبرز أدوار الفنانة موناليزا التي حققت بها شهرة كبيرة في عالم السينما والدراما.

البداية من فيلم همام في أمستردام التي لعبت فيه دور محبوبة محمد هنيدى التي وقفت بجواره وساندته حتى حقق حلمه، وتزوجها في النهاية، وهو العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً.

كما شاركت بفيلم "أصحاب ولا بيزنس" مع مصطفى قمر وهانى سلامة ونور اللبنانية مع دور مميز لاقى قبولاً كبيراً، وفى الدراما شاركت بأحد أهم انتاجات الدراما المصرية والعربية وهو مسلسل "حديث الصباح والمساء" من خلال لعب شخصية زوجة خالد النبوى في دور يشهد تحولات كبيرة في الشخصية بعدما تزوج عليها بعد عشرة طويلة جمعتهما معًا.