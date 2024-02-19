شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة من فيلم "عائلة المكسيكي" لأحمد فهمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان أحمد فهمي والفنانة روبي، تصوير أول مشاهد فيلمهما الجديد "عائلة المكسيكي" للمخرج حسام سليمان بأحد مواقع التصوير في القاهرة، وشارك في تصوير تلك المشاهد كل من النجمة لبلبة وأوس أوس، حاتم صلاح.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد علي القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

الفيلم سيتم تصويره في الفترة المقبلة في أكثر من محافظة في مصر، ليكون جاهزًا للعرض في موسم عيد الاضحي ويستمر خلال موسم صيف 2024.

فيلم "عائلة المكسيكي" إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي.

فيلم "المكسيكي" من بطولة أحمد فهمي وروبي ولبلبة وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف رامي على وأمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.