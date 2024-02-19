بطلة "التفاح الحرام": "لا أتناول اللحوم منذ 22 عاماً"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة التركية شيفال سام، أنها لا تتناول اللحوم منذ 22 عاماً، وذلك في ردها على سؤال عن سر جمالها، اذ أجابت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "منذ 22 سنة لا أتناول الدجاج أو اللحم الأحمر"، الأمر الذي لاقى ردود فعل كثيرة.



على صعيد آخر، كانت قد كُرّمت شيفال سام في حفل "الموريكس دور"، وهي التي اشتهرت بـ شخصية "اندر" في مسلسل "التفاح الحرام"، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وحصد نسب مشاهدة عالية في تركيا والعديد من الدول العربية.