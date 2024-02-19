شاهد ردة فعل عمرو دياب بعدما طلب منه الجمهور غناء إحدى أغانيه

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ردة فعل الفنان عمرو دياب بعدما طلب منه الجمهور غناء إحدى أغانيه.

وفاجأ عمرو دياب جمهوره برفضه غناء الأغنية، قائلاً: “والله ما هقولها، أنت فاكرني لما تقولي قولها هقولها، أنا قولت لكم 20 سنة أي حد يقولي حاجة ما بعملهاش”.

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