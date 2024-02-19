أول تعليق من صلاح عبدالله على حفل "ليالي سعودية مصرية" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن سعادته بحضور حفل "ليالي سعودية مصرية"، أمس الأحد بدار الأوبرا المصرية.

ونشر صلاح، صورًا تجمعه بنجوم الفن، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مع حبايبي من الليلة الرائعة ليلة سعودية مصرية بدار الأوبرا المصرية".

وأحيا حفل "ليالي سعودية مصرية" كل من محمد منير وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس.

أقيم الحفل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

ودشن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، صندوق Big Time، لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

اقرأ أيضا:

غنى وذراعه مكسور.. محمد منير يعلق على حفل "ليالي سعودية مصرية"

تركي آل الشيخ ينشر صورة تجمعه مع عمرو دياب وكريم عبد العزيز