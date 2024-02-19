رمضان 2024.. 29 صورة جديدة من مسلسل "بدون سابق إنذار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور جديدة من مشاهد مسلسل "بدون سابق إنذار" وكذلك من الكواليس، قبل أيام من عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وظهر في الصور معظم أبطال العمل، بينهم النجم آسر ياسين، النجمة عائشة بن أحمد، الفنان أحمد خالد صالح، الفنان أحمد عزت، الفنانة نورا شعيشع، المخرج هاني خليفة.

المسلسل كان يحمل اسما مبدئيا هو الساعة خمسة وتم تغييره ليصبح بدون سابق إنذار.

جدير بالذكر أن آسر ياسين يُعرض له حاليا في دور العرض السينمائي فيلم شماريخ إخراج عمرو سلامة، كما يُعرض للمخرج هاني خليفة فيلم رحلة ٤٠٤ بطولة منى زكي، إلى جانب فيلمه مقسوم الذي يشارك فيه كضيف شرف وهو من إخراج كوثر يونس، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا وسماء إبراهيم.

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