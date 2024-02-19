فاديا طنب الحاج تكشف عن تعرضها للقرصنة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية فاديا طنب الحاج أنها تعرضت للقرصنة من خلال حسابيها على فايسبوك وإنستغرام، وطلبت من متابعيها أن لا يردوا على الرسائل التي يتم إرسالها من حسابيها حيث أنها ليست المرسِل بل المقرصنين.



وكانت قد حلت فاديا طنب الحاج ضيفة على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر، في برنامج "نجوم الفن"، وتحدثتا في العديد من المواضيع الفنية مؤخراً.

أعطت فاديا طنب الحاج رأيها بالعديد من الاغنيات التي تم تقديمها بنسخات ولغات مختلفة، وأشارت إلى أن هناك أغنية مدبلجة وحيدة سمعتها بصوت السيدة فيروز واستغربتها. ولفتت إلى أنه من نقاط ضعفها، أنها تركز بالاغنية على اللحن أكثر من الكلمات.

وأشارت الى انه بالقانون يحق للفنان أن يغني أغنية ليست له، شرط أن لا يتم تسجيلها، وأن تذهب حقوق العمل للساسيم، وصاحب الأغنية لا يمكن أن يمنع ذلك. وفاجأت فاديا هلا بتصريحها بأنها لم تسمع أغنية "وبطير" بصوت الفنان زياد برجي أو حتى بصوت الفنانة إليسا، وماذا قالت عن الفنانين وائل كفوري، عاصي الحلاني وفارس كرم؟

وتحدثت فاديا عن غنائها مع شقيقتيها رونزا وآمال طنب، وتعاونهما مع شقيقهنَ المؤلف والملحن والموزع الموسيقي سمير طنب، وتحدثت عن الأذى الذي تعرضت له هي ورونزا، بعدما تمت مقارنتهما بالسيدة فيروز.