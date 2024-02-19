ملكة جمال العيون رنا خطار تدعم الجيش اللبناني وتتلقى تكريماً

ميرنا وليد - بيروت - بتاريخ 16 من شهر شباط/فبراير الحالي، قامت الآنسة اللبنانية رنا خطار، بزيارة لواء المشاة الحادي عشر في الجيش اللبناني، وأعربت عن محبتها لمؤسسة الجيش اللبناني.

وتحت شعار شرف تضحية وفاء، ساهمت بتقديم مبلغ مادي كمساعدة ودعم للواء، وتم تكريمها بدرع مميز عربون شكر وتقدير لها.

رنا خطار حائزة على العديد من الألقاب، من بينها ملكة جمال العيون، وملكة جمال سحر الشرق، وملكة العام الأكثر جماهيرية 2015، وأجمل امرأة 2018، وغيرها من الألقاب والشهادات، من بينها شهادة في اللياقة البدنية من إتحاد الرياضي اللبناني والعربي.