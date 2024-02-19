ميرنا وليد - بيروت - نشرت صفحات فانز الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، فيديو لها يظهرها في كواليس حفلها الذي أحيته في دبي.

وتظهر هيفا بعفوية كبيرة وهي تدخن الأيكوس، كما أنا ارتدت ملابس مريحة، وبدت متألقة كالعادة.

هيفا في حفلها أبهرت الجمهور بإطلالتها على المسرح بجامبسوت براق، وغنت مجموعة من أغنياتها، من بينها أحدث أعمالها "وصلتلها"، التي حققت نجاحاً كبيراً.

وكانت قد تخطت هيفا الـ 10مليون مشاهدة، بفيديو كليب أغنيتها "وصلتلها"، وذلك بعد أسبوعين تقريباً من طرحه على قناتها الخاصة على يوتيوب، وهو من إخراج إيلي فهد.

أغنية "وصلتلها" من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يوثق لقطات خاصة لـ هيفا وهبي في بروفا حفلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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