رمضان 2024.. أحمد رزق يكشف عن اسمه في مسلسل "بيت الرفاعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد رزق عن اسمه في مسلسل "بيت الرفاعي"، المقرر عرضه رمضان المقُبل 2024، الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة.

ونشر رزق بوستر منفرد له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "فاروق الرفاعي، مسلسل بيت الرفاعي، رمضان 2024، إن شاء الله يعجبكم".

ويجسد أمير كرارة بالمسلسل دور طبيب يعيش في منطقة نزلة السمان ويواجه صراعًا من نوع مختلف داخل المنطقة التي يعيش بها وعائلته التي تعيش معه أزمات تهددهم جميعا.

مسلسل "بيت الرفاعي" من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة ، أحمد رزق، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، عايدة رياض، ميرنا جميل، رحاب الجمل، ملك قورة، إيناس كامل، صفاء الطوخي وحمدي هيكل.



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