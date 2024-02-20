محمد صلاح يصف عادل إمام بالمغرور ويكشف عن سبب كرهه له

كشف الفنان المصري محمد صلاح عن وصفه للفنان عادل إمام بـ”المغرور”، وأعرب عن كرهه له بسبب موقف حدث بينهما أثناء تصوير فيلم.

وفي تصريحاته باللهجة المصرية العامية، قال صلاح: “كرهت عادل إمام بسبب موقف، ومشتغلتش معه تاني”. ثم أضاف قائلاً: “كنا بنصور فيلم بخيت وعديلة، وكان في مشهد خارجي مفروض أقبض عليه، ولما ذهبت ناحيته تركني وتوجه ناحية سيارة ملاكي، فمسكت إيده على أساس يركب سيارة الشرطة، زعل واتنرفز وقال لي ‘تمسك إيدي ليه ومين قالك؟’، وبصلي باحتقار”.

تصريحات صلاح أثارت الجدل وأثرت في المشهد الفني المصري، حيث تباينت ردود الفعل من قبل الجمهور.