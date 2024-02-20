بالفيديو- نيللي كريم تقرأ الفنجان في "فراولة"

ميرنا وليد - بيروت - روجت الممثلة المصرية نيللي كريم لمسلسلها الجديد "فراولة"، وشوقت المتابعين لأحداث العمل.



ونشرت نيللي كريم عبر حسابها الرسمي، البرومو الدعائي الخاص بالعمل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

وظهرت نيللي في البرومو بشكل كوميدي، إذ تجسد شخصية قارئة فنجان محترفة، وخبيرة في علم الطاقة، ولديها عدد كبير من الزبائن، الذين تخبرهم بتفاصيل تتعلق بحياتهم الشخصية، وتجعلهم يثقون بها.

وأرفقت نيللي كريم البرومو بتعليق: "إن شاء الله في رمضان، يارب يعجبكم ويديكم طاقة إيجابية الي كلنا محتاجنها".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، وأعربوا عن حماسهم الكبير لمشاهدة المسلسل، لاسيما أنه يُشكل عودة لـ نيللي كريم إلى الكوميديا بعد غياب دام 4 سنوات، كما تمنوا لها النجاح الدائم.

مسلسل "الفراولة" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، ويشارك في بطولته الممثلون أحمد فهيم، علا رشدي، شيماء سيف، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، لبنى ونس، محمد عبد العظيم ودنيا سامي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مليء بالكوميديا والتشويق، حول قصة فتاة فقيرة تطمح أن تصبح سيدة معروفة في المجتمع، وتشتهر بمعرفتها العميقة في علم الطاقة، إلى جانب تأديتها الغناء، وقراءة الفنجان، لتنجح في تحويل حياتها، والوصول إلى الثراء.

