شاهد عمرو دياب يثير الجدل بوصف سائقه بالحيوان أمام معجبيه

أثار الفنان المصري عمرو دياب جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصفه سائقه بالحيوان أمام معجبيه.

ففي مقطع فيديو انتشر على الإنترنت، ظهر دياب أثناء خروجه من المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وهو يرد على حديث من معجبيه عن تأخر سائقه بالقول: “يا عم ارحمونا الزمالك إيه.. السواق الحيوان بتاعنا فين!”

وقد واجه دياب انتقادات واسعة من الجمهور على وصفه لسائقه بالحيوان، حيث اعتبروا ذلك تصرفًا غير لائق ولا يليق بفنان بحجمه.

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