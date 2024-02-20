شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد طرح الموسم الثالث من مسلسل Foundation.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت منصة Apple TV+، مسلسلها الشهير Foundation موعدًا لطرح الموسم الثالث بعد نجاح الموسم الأخير وتحقيقه شعبية كبيرة عبر المنصة، لتعلن استئناف عملة التصوير والإنتاج لموسمها الجديد يوم 6 مارس المقبل في عاصمة التشيك.

ووفقًا لتقرير خاص لمجلة Deadline، فإن المنصة الشهيرة اخطرت طاقم التصوير والإنتاج بمواعيد التصوير الجديد في مطلع مارس المقبل في عاصمة جمهورية التشيك براغ وبولندا، بعد ان شهد الموسم الجديد الكثير من التأجيلات بسبب الازمة المتعلقة بالميزانية.

مسلسل الخيال العلمى Foundation يدور حول ملحمة معقدة بين البشر المنتشرين على الكواكب فى جميع أنحاء المجرة، وبالتالى فإن جميعهم يعيشون تحت حكم إمبراطورية المجرة.

يقوم ببطولة مسلسل الخيال العلمى Foundation كل من جاريد هاريس، لي بيس، لو لوبيل، ليا هارفي، لورا بيرن، كاسيان بيلتون، تيرينس مان، دانيال ماكفيرسون، تينا ميلر، برافيس رنا، كبرة سيت.